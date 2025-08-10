Sabsay cuestionó a Milei y advirtió riesgo de concentración de poder

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó los anuncios realizados por el presidente Javier Milei para asegurar el equilibrio fiscal y penalizar el aumento del gasto, y lo comparó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hay doble estándar como con Cristina, cada vez se parecen más”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sabsay rechazó la intención de sancionar a legisladores que aprueben un Presupuesto que incremente el gasto y advirtió que “los delitos se crean por leyes y no por decretos, eso lo dice la Constitución”. Consideró que tal medida sería incompatible con el sistema democrático y la definió como un modelo “al estilo Bukele”.

“Me puede gustar que haya déficit cero, pero eso no quiere decir que el diputado que vote en contra de eso sea un delincuente que haya que meter preso. Son dos cosas diferentes”, subrayó.

El constitucionalista, que reconoció haber votado a Milei en el balotaje, expresó su desilusión por la gestión libertaria. Criticó la continuidad del presupuesto anterior y cuestionó que se destinen fondos a gastos de inteligencia y viajes oficiales mientras se afectan áreas como salud y educación.

“Lamentablemente no hay herramientas frente al planteo del Ejecutivo. El gran riesgo que corremos es que el poder sea uno solo, el del Ejecutivo, y que el resto quede de decoración”, concluyó.