Sabsay cuestionó a Milei y advirtió riesgo de concentración de poder

Cristina kirchner respondió a milei tras la cadena nacional
La ex presidenta cuestionó los dichos del mandatario y lo acusó de mentir sobre la situación económica del país.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.Política Hace 1 horaSOFIA ZANOTTI
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó los anuncios realizados por el presidente Javier Milei para asegurar el equilibrio fiscal y penalizar el aumento del gasto, y lo comparó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hay doble estándar como con Cristina, cada vez se parecen más”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.
Sabsay rechazó la intención de sancionar a legisladores que aprueben un Presupuesto que incremente el gasto y advirtió que “los delitos se crean por leyes y no por decretos, eso lo dice la Constitución”. Consideró que tal medida sería incompatible con el sistema democrático y la definió como un modelo “al estilo Bukele”.
“Me puede gustar que haya déficit cero, pero eso no quiere decir que el diputado que vote en contra de eso sea un delincuente que haya que meter preso. Son dos cosas diferentes”, subrayó.
El constitucionalista, que reconoció haber votado a Milei en el balotaje, expresó su desilusión por la gestión libertaria. Criticó la continuidad del presupuesto anterior y cuestionó que se destinen fondos a gastos de inteligencia y viajes oficiales mientras se afectan áreas como salud y educación.
“Lamentablemente no hay herramientas frente al planteo del Ejecutivo. El gran riesgo que corremos es que el poder sea uno solo, el del Ejecutivo, y que el resto quede de decoración”, concluyó.
La ex presidenta cuestionó los dichos del mandatario y lo acusó de mentir sobre la situación económica del país.
En cadena nacional, el Presidente defendió su plan económico, justificó vetos a leyes sociales y anunció iniciativas para “amurallar” el déficit cero.
El presidente se dirigirá al país a las 21 para exponer los vetos y responder a la derrota legislativa sufrida en Diputados el miércoles pasado.
Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad detectó pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores. El ahorro estimado supera los $35 mil millones mensuales.
En la misa de San Cayetano, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la situación de jubilados, desocupados y sectores vulnerables, en una homilía que profundiza las tensiones con la gestión de Javier Milei.
La Libertad Avanza, el peronismo, Provincias Unidas y otras fuerzas formalizaron sus alianzas para competir el 26 de octubre. El PRO, gobernadores y partidos provinciales sellaron acuerdos estratégicos en distintos distritos.
La ex presidenta cuestionó los dichos del mandatario y lo acusó de mentir sobre la situación económica del país.
La menor de 11 años fue hospitalizada por un cuadro grave y su testimonio derivó en la detención de su padre. El caso ocurrió en Pampayasta Sud.
Siete personas fueron detenidas y se incautaron cocaína, marihuana, dinero, celulares y vehículos en diversos procedimientos de la Policía santafesina.
Un autobús turístico y un camión colisionaron en Mato Grosso. Entre los heridos hay doce en estado grave.
Es el tercer hallazgo en tres meses entre el sur santafesino y el norte bonaerense. La Justicia investiga si se trata de una “narcoavioneta”