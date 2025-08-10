Jóvenes argentinos alertan sobre el impacto de las redes sociales

Finalizó la histórica transmisión científica desde el Cañón Mar del Plata
En la previa al Día Mundial de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto, un relevamiento expone un dato preocupante: el 46% de los jóvenes argentinos afirma sentirse abrumado por las redes sociales, mientras que el 72% califica su nivel de estrés como malo.
La directora médica nacional de Ospedyc, Dra. Valeria El Haj, advirtió que la adolescencia es una etapa crítica para el desarrollo cerebral, en la que el uso intensivo de redes puede alterar el bienestar emocional. Entre los principales riesgos mencionó la comparación constante con imágenes idealizadas, la búsqueda de validación a través de “me gusta” y comentarios, y la exposición a contenidos que pueden afectar la autoestima y la salud mental.
El uso nocturno de dispositivos, explicó, interfiere en el descanso por el impacto de la luz de las pantallas en la producción de melatonina, generando fatiga, irritabilidad y problemas de concentración. Además, la interacción virtual excesiva puede reemplazar los vínculos reales, debilitando las habilidades sociales y aumentando el aislamiento.
La especialista recomendó estar atentos a señales de alarma como cambios bruscos de ánimo, aislamiento, obsesión con la imagen corporal, problemas de sueño o bajo rendimiento escolar. Para prevenir estos efectos, sugirió fomentar un uso consciente de las redes, establecer límites de tiempo frente a las pantallas, promover el pensamiento crítico y mantener espacios de diálogo familiar.
En el marco del Día Mundial de la Juventud, El Haj subrayó la necesidad de un compromiso colectivo para acompañar a los adolescentes en un uso saludable de la tecnología, priorizando su bienestar emocional y fortaleciendo sus vínculos reales.
