Finalizó la histórica transmisión científica desde el Cañón Mar del Plata

El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición "Talud Continental IV", que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
Este domingo concluyó el streaming en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, una de las campañas científicas más relevantes realizadas en aguas argentinas. La expedición, organizada por el Schmidt Ocean Institute junto a más de 30 investigadores del Conicet, se destacó por su alcance internacional y la calidad de los datos obtenidos.
La transmisión final comenzó alrededor de la 1 de la madrugada y se extendió hasta las 16 horas, mostrando las operaciones del robot submarino ROV SuBastian, que descendió a 3.900 metros de profundidad. Más de 80.000 personas siguieron en directo las imágenes a través del canal de YouTube del instituto, interactuando con los científicos a bordo.
El proyecto “Talud Continental IV” tuvo como objetivo caracterizar hábitats vulnerables, documentar especies de gran profundidad y evaluar el impacto humano, incluyendo la detección de microplásticos y basura marina. Entre los hallazgos más llamativos figuran la primera observación de un “pulpo Dumbo” en aguas nacionales, una “estrella de mar culona”, calamares rojos voladores y peces telescopio.
Una vez procesada la información, todo el material audiovisual, los modelos 3D de especies y los datos científicos serán publicados en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank, con versiones educativas destinadas a escuelas, museos y clubes de ciencia.
El buque Falkor (too), base de la expedición, partirá hacia Montevideo para una nueva campaña del 22 de agosto al 19 de septiembre, y regresará a Argentina entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre.
