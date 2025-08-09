Detienen a un hombre acusado de abusar de su hija en Córdoba

Horror en Mar del Plata: hallan un cuerpo incinerado con una soga al cuello en un descampado
Un hombre fue encontrado sin vida, atado y quemado, en el barrio Las Heras. La Justicia investiga un presunto homicidio.
Un hombre de 32 años fue detenido este viernes en la localidad de Pampayasta Sud, al sur de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de su hija de 11 años.
La investigación se inició la semana pasada, cuando la menor fue llevada al hospital de General Deheza por un intenso dolor abdominal. En un primer momento, los médicos sospecharon de una apendicitis y decidieron operarla de urgencia.
Debido a la complejidad del cuadro, la paciente fue derivada al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde los especialistas detectaron una grave infección vaginal producto de abusos sexuales. La niña fue intervenida quirúrgicamente y permaneció internada en terapia intensiva durante una semana.
El personal médico realizó la denuncia correspondiente, activando el protocolo de actuación. Una vez estabilizada, la menor declaró en Cámara Gesell, identificando como principal sospechoso a su padre.
Con esta declaración, la Policía allanó la vivienda del acusado y concretó su detención. El hombre quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de abuso sexual agravado.
