De Chapuy a Portugal: bailarines locales llevaron el folclore argentino a Europa

La compañía de danzas La Marrupeña, con sede en Santa Isabel y bajo la dirección del profesor Ernesto Sunde, completó recientemente una gira por Portugal que incluyó presentaciones en festivales de gran trascendencia y otros eventos culturales.



La delegación estuvo integrada por bailarines de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, quienes compartieron escenario con agrupaciones de distintos países, fortaleciendo el intercambio cultural y llevando el folclore argentino a nuevas audiencias.



Por parte del Taller Comunal de Danzas Folclóricas de Santa Isabel participaron Nahuel Ruggeri y Alexandro Gómez, quienes representaron a la localidad con coreografías tradicionales y vestimenta típica.

Desde la Comuna de Santa Isabel destacaron y agradecieron el compromiso de los artistas, resaltando la importancia de difundir la identidad cultural en escenarios internacionales.