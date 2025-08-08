De Chapuy a Portugal: bailarines locales llevaron el folclore argentino a Europa

La compañía La Marrupeña, dirigida por Ernesto Sunde, realizó una gira por Portugal con representantes de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, difundiendo la cultura argentina en prestigiosos festivales.

RegionalesHace 1 horaSOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
530282048_1076364124680852_8623245491404689269_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=lSKr

La compañía de danzas La Marrupeña, con sede en Santa Isabel y bajo la dirección del profesor Ernesto Sunde, completó recientemente una gira por Portugal que incluyó presentaciones en festivales de gran trascendencia y otros eventos culturales.

La delegación estuvo integrada por bailarines de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, quienes compartieron escenario con agrupaciones de distintos países, fortaleciendo el intercambio cultural y llevando el folclore argentino a nuevas audiencias.

Por parte del Taller Comunal de Danzas Folclóricas de Santa Isabel participaron Nahuel Ruggeri y Alexandro Gómez, quienes representaron a la localidad con coreografías tradicionales y vestimenta típica.

Desde la Comuna de Santa Isabel destacaron y agradecieron el compromiso de los artistas, resaltando la importancia de difundir la identidad cultural en escenarios internacionales.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias