Gobierno dio de baja más de 110 mil pensiones por discapacidad laboral otorgadas de forma irregular

Milei hablará en cadena nacional sobre los vetos a leyes del Congreso
El presidente se dirigirá al país a las 21 para exponer los vetos y responder a la derrota legislativa sufrida en Diputados el miércoles pasado.
Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad detectó pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores. El ahorro estimado supera los $35 mil millones mensuales.Política Hace 1 horaSOFIA ZANOTTI
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno nacional dio de baja 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que, según la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fueron otorgadas de manera irregular en gestiones previas. La medida se conoció días después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba el presupuesto para el sector.
A las suspensiones detectadas se suman 8.107 bajas correspondientes a beneficiarios fallecidos y 10.038 renuncias voluntarias. El Ejecutivo estima que la medida representa un ahorro de alrededor de $35 mil millones mensuales.
Entre las irregularidades, Adorni citó casos de documentación médica duplicada. En Tucumán, por ejemplo, se utilizaron los mismos estudios clínicos para múltiples solicitudes, y en Chaco una misma radiografía de hombro fue presentada en 150 trámites distintos.
Según datos oficiales, las pensiones por invalidez laboral pasaron de 79.000 en 2003 a más de 1,2 millones en 2023. La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, sostiene que el proceso de auditorías —realizado por profesionales del PAMI y personal del organismo— busca redirigir recursos a quienes realmente lo necesitan, y advirtió que las suspensiones podrían convertirse en bajas definitivas.
El Gobierno cuestionó el rechazo legislativo al veto presidencial, señalando que la creación de la nueva Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social generaría un incremento del gasto público de más de $2,1 billones en 2025 y $4,5 billones en 2026, sin contar el impacto sobre el “Programa Incluir Salud”.
