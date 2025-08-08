La Liga de Fútbol Infantil celebra sus 40 años con un torneo especial

Villa Cañás será sede de la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino
Este domingo 10, cuatro equipos de la región se enfrentarán en el Salón de Deportes Municipal en el marco del certamen organizado por la AVSOS. La entrada es libre y gratuita.
En el marco de su aniversario, la Liga reunirá a todos los clubes e invitados que formaron parte de su historia. Este domingo arranca la fase clasificatoria en Villa Cañás y María Teresa.Villa CañásHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
La Liga de Fútbol Infantil conmemora sus 40 años de fundación con un torneo que reunirá a todos los clubes e invitados que participaron a lo largo de su historia. La competencia contará con dos instancias: una fase clasificatoria, que se desarrollará en las sedes de Villa Cañás, María Teresa y Teodelina, y una instancia final que tendrá lugar en noviembre de 2025 en Villa Cañás.
El puntapié inicial será este domingo 10 de agosto, con partidos simultáneos en las sedes de Villa Cañás y María Teresa, donde equipos de diferentes localidades competirán por un lugar en la gran final.
El evento no solo tendrá un tinte deportivo, sino también un carácter festivo, celebrando cuatro décadas de formación, amistad y deporte entre cientos de niños y niñas que pasaron por la Liga.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático convoca a instituciones, productores, organizaciones y vecinos a un encuentro regional para definir lineamientos de ordenamiento territorial con enfoque sostenible.
La gerente María Rosa Chiapuzzi detalló las obras, mejoras tecnológicas y proyectos en marcha de la cooperativa de Villa Cañás, destacando el orden financiero y la apuesta por energías renovables.
La propuesta, organizada junto a la Dirección de Deportes municipal, ofrece actividades recreativas y de bienestar para adultos mayores en el Club Sportsman.
Con la guía de sus docentes, alumnos de cuarto año de la Escuela N.º 38 “Domingo Faustino Sarmiento” llevan adelante un proyecto educativo que combina empatía, compromiso y acción comunitaria: recolectan juguetes para regalar a niños de su ciudad.
El reconocido músico local se presentará este sábado a las 21:30 en el Centro Cultural, con un espectáculo que fusiona folklore, cumbia y nuevos sonidos. Las entradas ya están disponibles y también se sortean por FM Sonic.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.