La Liga de Fútbol Infantil celebra sus 40 años con un torneo especial

La Liga de Fútbol Infantil conmemora sus 40 años de fundación con un torneo que reunirá a todos los clubes e invitados que participaron a lo largo de su historia. La competencia contará con dos instancias: una fase clasificatoria, que se desarrollará en las sedes de Villa Cañás, María Teresa y Teodelina, y una instancia final que tendrá lugar en noviembre de 2025 en Villa Cañás.



El puntapié inicial será este domingo 10 de agosto, con partidos simultáneos en las sedes de Villa Cañás y María Teresa, donde equipos de diferentes localidades competirán por un lugar en la gran final.

El evento no solo tendrá un tinte deportivo, sino también un carácter festivo, celebrando cuatro décadas de formación, amistad y deporte entre cientos de niños y niñas que pasaron por la Liga.