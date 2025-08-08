Cayó una banda narco familiar en Canals: incautaron más de 4.000 dosis de cocaína

Cayeron cuatro personas por red de apuestas ilegales en Venado Tuerto y Carmen
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.Policiales Hace 4 horasSOFIA ZANOTTI
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una organización narco compuesta por cuatro integrantes, luego de cuatro meses de investigación en la localidad de Canals. Los operativos incluyeron cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se incautaron 4.089 dosis de cocaína y 18 de marihuana, además de $3.827.400, cheques, dos automóviles (uno de alta gama), tres cartuchos, dos balanzas digitales, una máquina para fabricar dinero y diversos elementos vinculados a la causa.
Según la investigación, el principal acusado operaba junto a su madre, hijo y nuera, realizando delivery de drogas no solo en Canals, sino también en Alejo Ledesma, Arias y Pueblo Italiano.
Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Roque Sáenz Peña al 500, Avellaneda al 200, Rafael Nuñez al 700 y dos viviendas sobre avenida Maipú. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todo lo secuestrado, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.
Santiago Caro fue sentenciado a un año y medio de prisión condicional por maltrato animal y tenencia ilegal de armas, tras difundir en redes un video de extrema crueldad.
Secuestraron dinero, dispositivos y documentación vinculada a las apuestas ilegales. Hay una persona imputada.
Diego Matías Galván recibió una pena de 18 meses de prisión efectiva tras ser hallado con una motocicleta robada en un operativo policial.
La policía recuperó objetos robados y busca a un menor prófugo tras un asalto en banda ocurrido en calle Strenitz.
El acusado continuará detenido mientras avanza la causa judicial por el crimen que conmovió a Sancti Spíritu. El caso se encamina a juicio.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.