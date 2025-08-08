Cayó una banda narco familiar en Canals: incautaron más de 4.000 dosis de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una organización narco compuesta por cuatro integrantes, luego de cuatro meses de investigación en la localidad de Canals. Los operativos incluyeron cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se incautaron 4.089 dosis de cocaína y 18 de marihuana, además de $3.827.400, cheques, dos automóviles (uno de alta gama), tres cartuchos, dos balanzas digitales, una máquina para fabricar dinero y diversos elementos vinculados a la causa.



Según la investigación, el principal acusado operaba junto a su madre, hijo y nuera, realizando delivery de drogas no solo en Canals, sino también en Alejo Ledesma, Arias y Pueblo Italiano.



Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Roque Sáenz Peña al 500, Avellaneda al 200, Rafael Nuñez al 700 y dos viviendas sobre avenida Maipú. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todo lo secuestrado, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

