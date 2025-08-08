Dólar hoy: el blue cotiza a $1.325 y el oficial a $1.339,62 este viernes 8 de agosto

Dólar hoy: todas las cotizaciones del viernes 1° de agosto, minuto a minuto
El dólar oficial se vende a $1.380 en el Banco Nación. Tras subir 13,6% en julio, los mercados siguen atentos a la evolución de los distintos tipos de cambio.
La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se mantiene casi neutral, con una diferencia de poco más del 1%. El MEP y el CCL rondan los $1.335, mientras que el dólar turista supera los $1.740.MercadosHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
Este viernes 8 de agosto de 2025, el dólar blue se vende a $1.325 en el mercado informal, mientras que el oficial promedia $1.339,62 para la venta, según el Banco Central. El dólar MEP cerró en $1.334,88 y el contado con liquidación (CCL) en $1.334,66. Por su parte, el dólar turista o tarjeta, que incluye percepciones impositivas, se ubica en $1.741,51. La brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo es de apenas -1,09%, reflejando una paridad poco habitual en el mercado.
