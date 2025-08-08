Ofrecía paseos gratis en kayak para mujeres y abusaba de ellas: fue detenido

Horror en Mar del Plata: hallan un cuerpo incinerado con una soga al cuello en un descampado
Un hombre fue encontrado sin vida, atado y quemado, en el barrio Las Heras. La Justicia investiga un presunto homicidio.
El hombre, con perfiles falsos en redes sociales, contactaba a sus víctimas en Puerto Madryn y las llevaba a playas alejadas para cometer los abusos.SociedadHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Un hombre identificado como D. R. fue detenido en Puerto Madryn, acusado de abusar sexualmente de al menos dos mujeres a las que contactaba a través de perfiles falsos en redes sociales. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado ofrecía “paseos gratuitos en kayak para mujeres” que se realizaban al atardecer.
El acusado pasaba a buscar a las víctimas por la noche y las trasladaba a playas aisladas, donde cometía los ataques. La Fiscalía le imputa un hecho de abuso sexual con acceso carnal y otro de abuso sexual simple, mientras se investiga si existieron más casos que no fueron denunciados.
En los próximos días se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención, con medidas como la rueda de reconocimiento. El Ministerio Público también informó que el sospechoso tiene antecedentes por hechos similares: anteriormente, trabajaba en una empresa industrial y se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios y abusar de mujeres.
