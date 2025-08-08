Definiciones clave: alianzas políticas inscriben frentes para las legislativas de octubre

Este jueves, varios espacios políticos inscribieron oficialmente sus frentes electorales para participar en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, confirmando alianzas que ya se venían gestando.

La Libertad Avanza (LLA) ratificó su acuerdo con el PRO en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Según un comunicado conjunto, ambas fuerzas trabajarán en unidad parlamentaria hasta 2027 para respaldar la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el exmandatario Mauricio Macri mantuvieron un encuentro en ese marco.



En el justicialismo, la alianza Fuerza Patria se consolidó para las legislativas nacionales y bonaerenses, aunque sin la adhesión del Frente Patria Grande de Juan Grabois. El armado incluye a referentes como Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno en la Ciudad de Buenos Aires, y a figuras provinciales como Juan Manuel Urtubey en Salta.

Por su parte, el bloque de gobernadores conformó el frente Provincias Unidas, que en la Ciudad llevará la marca Ciudadanos Unidos con Facundo Manes como candidato a senador y Martín Lousteau encabezando la lista de diputados. El espacio cuenta con el respaldo de los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En paralelo, la Coalición Cívica y Confianza Pública conformaron en la Ciudad el frente Hagamos Futuro, con Hernán Reyes y Graciela Ocaña como principales postulantes. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio lidera una alianza que reúne al PRO, la UCR, el Partido Libertario y otras fuerzas provinciales.

El Frente de Izquierda-Unidad también cerró su lista, con Myriam Bregman y Gabriel Solano como candidatos por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el Nuevo MAS, encabezado por Manuela Castañeira, presentará su propuesta este viernes en la capital.