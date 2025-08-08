Definiciones clave: alianzas políticas inscriben frentes para las legislativas de octubre

Milei hablará en cadena nacional sobre los vetos a leyes del Congreso
El presidente se dirigirá al país a las 21 para exponer los vetos y responder a la derrota legislativa sufrida en Diputados el miércoles pasado.
La Libertad Avanza, el peronismo, Provincias Unidas y otras fuerzas formalizaron sus alianzas para competir el 26 de octubre. El PRO, gobernadores y partidos provinciales sellaron acuerdos estratégicos en distintos distritos.Política Hace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Este jueves, varios espacios políticos inscribieron oficialmente sus frentes electorales para participar en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, confirmando alianzas que ya se venían gestando.
La Libertad Avanza (LLA) ratificó su acuerdo con el PRO en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Según un comunicado conjunto, ambas fuerzas trabajarán en unidad parlamentaria hasta 2027 para respaldar la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el exmandatario Mauricio Macri mantuvieron un encuentro en ese marco.
En el justicialismo, la alianza Fuerza Patria se consolidó para las legislativas nacionales y bonaerenses, aunque sin la adhesión del Frente Patria Grande de Juan Grabois. El armado incluye a referentes como Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno en la Ciudad de Buenos Aires, y a figuras provinciales como Juan Manuel Urtubey en Salta.
Por su parte, el bloque de gobernadores conformó el frente Provincias Unidas, que en la Ciudad llevará la marca Ciudadanos Unidos con Facundo Manes como candidato a senador y Martín Lousteau encabezando la lista de diputados. El espacio cuenta con el respaldo de los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
En paralelo, la Coalición Cívica y Confianza Pública conformaron en la Ciudad el frente Hagamos Futuro, con Hernán Reyes y Graciela Ocaña como principales postulantes. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio lidera una alianza que reúne al PRO, la UCR, el Partido Libertario y otras fuerzas provinciales.
El Frente de Izquierda-Unidad también cerró su lista, con Myriam Bregman y Gabriel Solano como candidatos por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el Nuevo MAS, encabezado por Manuela Castañeira, presentará su propuesta este viernes en la capital.
Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional de Discapacidad detectó pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores. El ahorro estimado supera los $35 mil millones mensuales.
En la misa de San Cayetano, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó la situación de jubilados, desocupados y sectores vulnerables, en una homilía que profundiza las tensiones con la gestión de Javier Milei.
Tras cerrar un acuerdo electoral en varios distritos, La Libertad Avanza y el PRO negocian los nombres que integrarán las boletas nacionales y provinciales. Tienen plazo hasta el 17 de agosto para presentarlos oficialmente.
El encuentro tuvo lugar en Casa Rosada y finalizó pasadas las 16
En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados rechazó decretos firmados por Milei y aprobó proyectos sensibles. El oficialismo reconoce el golpe y analiza los próximos pasos en plena campaña.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.