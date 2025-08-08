Coevical avanza con inversiones clave en energía, internet y servicios sociales

Villa Cañás será sede de la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino
Este domingo 10, cuatro equipos de la región se enfrentarán en el Salón de Deportes Municipal en el marco del certamen organizado por la AVSOS. La entrada es libre y gratuita.
En una extensa entrevista radial, la gerente de la Cooperativa de Electricidad, Vivienda y Crédito de Villa Cañás (Coevical), María Rosa Chiapuzzi, expuso el panorama actual de la institución, que atraviesa un momento de consolidación tras años de inversión y reorganización interna.
Entre las principales obras mencionó la finalización de la etapa de “anillado” con cableado preensamblado, que permite aislar cortes de energía en sectores específicos y evitar que afecten a toda la ciudad. También destacó la implementación del sistema SCADA para monitorear en tiempo real el funcionamiento de los transformadores, así como la instalación de guardafaunas para prevenir daños por animales y la incorporación de un reconectador para la red rural.
En materia de infraestructura, Coevical amplía su depósito de materiales y mantiene un stock estratégico de repuestos y transformadores. Además, proyecta instalar paneles solares en un predio propio para dar inicio a un programa de energías renovables.
En el área de telecomunicaciones, Chiapuzzi aseguró que el servicio de internet de la cooperativa “no tiene techo” en su capacidad, ya que puede ampliar el caudal de megas según la demanda. Subrayó la importancia del pago al día para sostener la calidad del servicio.
Respecto a los servicios sociales, se remodeló el acceso a las salas velatorias para brindar mayor comodidad a las familias y se avanza en un reempadronamiento de beneficiarios. La gerente también remarcó que la comunicación con los usuarios sigue siendo un desafío, especialmente para informar sobre cortes y trabajos programados, aunque recalcó que la cooperativa mantiene las puertas abiertas para atender consultas y reclamos de manera directa.
En el marco de su aniversario, la Liga reunirá a todos los clubes e invitados que formaron parte de su historia. Este domingo arranca la fase clasificatoria en Villa Cañás y María Teresa.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático convoca a instituciones, productores, organizaciones y vecinos a un encuentro regional para definir lineamientos de ordenamiento territorial con enfoque sostenible.
La propuesta, organizada junto a la Dirección de Deportes municipal, ofrece actividades recreativas y de bienestar para adultos mayores en el Club Sportsman.
Con la guía de sus docentes, alumnos de cuarto año de la Escuela N.º 38 “Domingo Faustino Sarmiento” llevan adelante un proyecto educativo que combina empatía, compromiso y acción comunitaria: recolectan juguetes para regalar a niños de su ciudad.
El reconocido músico local se presentará este sábado a las 21:30 en el Centro Cultural, con un espectáculo que fusiona folklore, cumbia y nuevos sonidos. Las entradas ya están disponibles y también se sortean por FM Sonic.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.