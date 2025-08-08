Coevical avanza con inversiones clave en energía, internet y servicios sociales

En una extensa entrevista radial, la gerente de la Cooperativa de Electricidad, Vivienda y Crédito de Villa Cañás (Coevical), María Rosa Chiapuzzi, expuso el panorama actual de la institución, que atraviesa un momento de consolidación tras años de inversión y reorganización interna.

Entre las principales obras mencionó la finalización de la etapa de “anillado” con cableado preensamblado, que permite aislar cortes de energía en sectores específicos y evitar que afecten a toda la ciudad. También destacó la implementación del sistema SCADA para monitorear en tiempo real el funcionamiento de los transformadores, así como la instalación de guardafaunas para prevenir daños por animales y la incorporación de un reconectador para la red rural.

En materia de infraestructura, Coevical amplía su depósito de materiales y mantiene un stock estratégico de repuestos y transformadores. Además, proyecta instalar paneles solares en un predio propio para dar inicio a un programa de energías renovables.

En el área de telecomunicaciones, Chiapuzzi aseguró que el servicio de internet de la cooperativa “no tiene techo” en su capacidad, ya que puede ampliar el caudal de megas según la demanda. Subrayó la importancia del pago al día para sostener la calidad del servicio.

Respecto a los servicios sociales, se remodeló el acceso a las salas velatorias para brindar mayor comodidad a las familias y se avanza en un reempadronamiento de beneficiarios. La gerente también remarcó que la comunicación con los usuarios sigue siendo un desafío, especialmente para informar sobre cortes y trabajos programados, aunque recalcó que la cooperativa mantiene las puertas abiertas para atender consultas y reclamos de manera directa.