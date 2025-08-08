Villa Cañás: último mes de la Colonia de Invierno de PAMI

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás, en conjunto con la oficina local de PAMI, invitan a participar del último mes de la Colonia de Invierno, un espacio pensado para la recreación, el encuentro y el bienestar de los adultos mayores.

Las actividades se desarrollan los martes y viernes, de 13.30 a 16.30 horas, en el Club Sportsman. Cada encuentro incluye juegos, ejercicios físicos de baja intensidad, propuestas recreativas y momentos de charla y camaradería, con el objetivo de promover la vida activa, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Las inscripciones y consultas se realizan en la oficina de PAMI de Villa Cañás. Desde la organización destacan que la propuesta se mantendrá durante todo el mes y está abierta a todos los afiliados que deseen sumarse.