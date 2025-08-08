Villa Cañás: último mes de la Colonia de Invierno de PAMI

Villa Cañás será sede de la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino
Este domingo 10, cuatro equipos de la región se enfrentarán en el Salón de Deportes Municipal en el marco del certamen organizado por la AVSOS. La entrada es libre y gratuita.
La propuesta, organizada junto a la Dirección de Deportes municipal, ofrece actividades recreativas y de bienestar para adultos mayores en el Club Sportsman.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás, en conjunto con la oficina local de PAMI, invitan a participar del último mes de la Colonia de Invierno, un espacio pensado para la recreación, el encuentro y el bienestar de los adultos mayores.
Las actividades se desarrollan los martes y viernes, de 13.30 a 16.30 horas, en el Club Sportsman. Cada encuentro incluye juegos, ejercicios físicos de baja intensidad, propuestas recreativas y momentos de charla y camaradería, con el objetivo de promover la vida activa, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Las inscripciones y consultas se realizan en la oficina de PAMI de Villa Cañás. Desde la organización destacan que la propuesta se mantendrá durante todo el mes y está abierta a todos los afiliados que deseen sumarse.
En el marco de su aniversario, la Liga reunirá a todos los clubes e invitados que formaron parte de su historia. Este domingo arranca la fase clasificatoria en Villa Cañás y María Teresa.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático convoca a instituciones, productores, organizaciones y vecinos a un encuentro regional para definir lineamientos de ordenamiento territorial con enfoque sostenible.
La gerente María Rosa Chiapuzzi detalló las obras, mejoras tecnológicas y proyectos en marcha de la cooperativa de Villa Cañás, destacando el orden financiero y la apuesta por energías renovables.
Con la guía de sus docentes, alumnos de cuarto año de la Escuela N.º 38 “Domingo Faustino Sarmiento” llevan adelante un proyecto educativo que combina empatía, compromiso y acción comunitaria: recolectan juguetes para regalar a niños de su ciudad.
El reconocido músico local se presentará este sábado a las 21:30 en el Centro Cultural, con un espectáculo que fusiona folklore, cumbia y nuevos sonidos. Las entradas ya están disponibles y también se sortean por FM Sonic.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.