Confirmado y con aumento: este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignaciones

Desde mañana, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.PaísHace 1 horaLORENA ACOSTA
¡Llegó el día! Mañana la Administración de Seguridad Social (ANSES) dará inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto.
De mañana viernes 8, con aumento y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la ANSES abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.
Además, el bono mensual de $70 mil estará incluido en el pago. ¿quiénes inician el cobro mañana y cuánto es el monto en cada caso?
Jubilados y pensionados de la mínima son quienes comenzarán a cobrar en el día de mañana. También algunos grupos beneficiarios de asignaciones. Del total, los primeros serán cuya terminación del DNI sea 0, salvo las Pensiones no contributivas que, agrega la finalización en 1.
El calendario completo de pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 14 de agosto.
DNI terminados en 6: 18 de agosto.
DNI terminados en 7: 19 de agosto.
DNI terminados en 8: 20 de agosto.
DNI terminados en 9: 21 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Calendarios de pago de la Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 18 de agosto.
DNI terminados en 6: 19 de agosto.
DNI terminados en 7: 20 de agosto.
DNI terminados en 8: 21 de agosto.
DNI terminados en 9: 22 de agosto.
Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados
DNI terminados en 0: 8 de agosto.
DNI terminados en 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2: 12 de agosto.
DNI terminados en 3: 13 de agosto.
DNI terminados en 4: 14 de agosto.
DNI terminados en 5: 18 de agosto.
DNI terminados en 6: 19 de agosto.
DNI terminados en 7: 20 de agosto.
DNI terminados en 8: 21 de agosto.
DNI terminados en 9: 22 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 11 de agosto.
DNI terminados en 1: 12 de agosto.
DNI terminados en 2: 13 de agosto.
DNI terminados en 3: 14 de agosto.
DNI terminados en 4: 18 de agosto.
DNI terminados en 5: 19 de agosto.
DNI terminados en 6: 20 de agosto.
DNI terminados en 7: 21 de agosto.
DNI terminados en 8: 22 de agosto.
DNI terminados en 9: 25 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.
Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Todos: 11 de agosto.
Todos: 22 de agosto.
Calendario de pago Pensiones no contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.
Calendario de pago Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.
¿Cómo quedan los haberes y asignaciones con el aumento en agosto?
Jubilación mínima con bono incluido de $70 mil
$384.305,37. (Quienes que no superen el monto mínimo tendrán un bono proporcional hasta llegar al numero).
Prestaciones previsionales, con el bono de igual monto incluido
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
$321.444,30.
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
$290.013,76.
Pensión Madre de 7 hijos
$384.305,37.
