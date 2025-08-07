Confirmado y con aumento: este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignaciones

¡Llegó el día! Mañana la Administración de Seguridad Social (ANSES) dará inicio al pago de haberes a jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de las asignaciones. Todo corresponde al mes de agosto.

De mañana viernes 8, con aumento y hasta el jueves 28, millones de argentinos cobrarán el haber y asignaciones con el 1,62% de incremento. Y como replica mes a mes, la ANSES abonará de forma escalonada de acuerdo a la terminación del DNI.

Además, el bono mensual de $70 mil estará incluido en el pago. ¿quiénes inician el cobro mañana y cuánto es el monto en cada caso?

Jubilados y pensionados de la mínima son quienes comenzarán a cobrar en el día de mañana. También algunos grupos beneficiarios de asignaciones. Del total, los primeros serán cuya terminación del DNI sea 0, salvo las Pensiones no contributivas que, agrega la finalización en 1.

El calendario completo de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 14 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Calendarios de pago de la Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación Familiar por Hijo para Trabajadores registrados

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de agosto.

DNI terminados en 1: 12 de agosto.

DNI terminados en 2: 13 de agosto.

DNI terminados en 3: 14 de agosto.

DNI terminados en 4: 18 de agosto.

DNI terminados en 5: 19 de agosto.

DNI terminados en 6: 20 de agosto.

DNI terminados en 7: 21 de agosto.

DNI terminados en 8: 22 de agosto.

DNI terminados en 9: 25 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Calendario de pago Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos: 11 de agosto.

Todos: 22 de agosto.

Calendario de pago Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Calendario de pago Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

¿Cómo quedan los haberes y asignaciones con el aumento en agosto?

Jubilación mínima con bono incluido de $70 mil

$384.305,37. (Quienes que no superen el monto mínimo tendrán un bono proporcional hasta llegar al numero).

Prestaciones previsionales, con el bono de igual monto incluido

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

$321.444,30.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez

$290.013,76.

Pensión Madre de 7 hijos

$384.305,37.