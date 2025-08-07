Falleció un transportista en la autopista Córdoba–Rosario tras choque entre camiones

Un trágico accidente de tránsito se registró en la Autopista Córdoba–Rosario, a la altura del kilómetro 402 de la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo que une las localidades de General Roca y Tortugas, en la provincia de Santa Fe. Como consecuencia del siniestro, falleció un transportista argentino de 51 años que conducía un camión Scania cargado con motores.

De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que aún se investigan, el camión Scania y otro vehículo de carga de origen brasileño habrían colisionado por alcance. El impacto provocó el deceso inmediato del conductor argentino.

Por su parte, el chofer del camión brasileño, un hombre mayor de edad, fue trasladado con lesiones al hospital de la localidad de Marcos Juárez, donde permanece en observación.

En el lugar trabajaron efectivos de las fuerzas de seguridad, bomberos y personal médico de emergencia, quienes coordinaron el operativo de asistencia y despeje de la ruta. Las autoridades judiciales ya iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.