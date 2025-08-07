Falleció un transportista en la autopista Córdoba–Rosario tras choque entre camiones

Tres volcanes en alerta amarilla en Mendoza por actividad sísmica y térmica
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.SociedadHace 2 horasSOFIA ZANOTTI
Un trágico accidente de tránsito se registró en la Autopista Córdoba–Rosario, a la altura del kilómetro 402 de la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo que une las localidades de General Roca y Tortugas, en la provincia de Santa Fe. Como consecuencia del siniestro, falleció un transportista argentino de 51 años que conducía un camión Scania cargado con motores.
De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que aún se investigan, el camión Scania y otro vehículo de carga de origen brasileño habrían colisionado por alcance. El impacto provocó el deceso inmediato del conductor argentino.
Por su parte, el chofer del camión brasileño, un hombre mayor de edad, fue trasladado con lesiones al hospital de la localidad de Marcos Juárez, donde permanece en observación.
En el lugar trabajaron efectivos de las fuerzas de seguridad, bomberos y personal médico de emergencia, quienes coordinaron el operativo de asistencia y despeje de la ruta. Las autoridades judiciales ya iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
La ex directora del Servicio Penitenciario y el jefe de Inteligencia declararon en el juicio por una red narco integrada por internos, personal y familiares.
Tenían conflictos desde hace años. La víctima falleció tras recibir un disparo en la cabeza y el agresor fue detenido. Investigan las causas del ataque.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Gendarmería interceptó un camión en Cañuelas con más de 2.000 ampollas de morfina y frascos de remifentanilo sin documentación. El conductor quedó detenido.
Dos trabajadores resultaron gravemente heridos tras la explosión de un tubo de oxígeno en una metalúrgica del sur de Tostado. Ambos están internados en estado crítico en Santa Fe capital.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.