Condenan a un hombre en Venado Tuerto por torturar y matar a una perra galga

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Patricio Santiago Caro, de 31 años, por los delitos de maltrato animal y tenencia ilegítima de armas de fuego, en el marco de un aberrante caso que generó conmoción en la comunidad. El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2024 en la zona rural de la ciudad, cuando el acusado torturó a una perra galga hasta provocarle la muerte, filmó la secuencia y la publicó en sus redes sociales.



El fiscal Iván Raposo llevó adelante la investigación, que incluyó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se hallaron los restos del animal, un rifle de aire comprimido modificado para disparar municiones calibre .22, cartuchos de distintos calibres, cuchillos con sangre, y teléfonos celulares que permitieron reconstruir los hechos.

En ese operativo también se constató el deplorable estado del lugar y se rescataron siete perros y dos gatos en condiciones de abandono, con intervención del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA).

El juicio concluyó con una condena de un año y seis meses de prisión condicional, homologada por el juez Leandro Martín en un acuerdo de juicio abreviado. Caro no irá a prisión, pero deberá cumplir una serie de pautas estrictas, como someterse a tratamiento psicológico, no poseer animales domésticos durante el plazo de la condena y realizar controles periódicos de bienestar animal.

El caso sienta un precedente importante en materia judicial contra el maltrato animal, una problemática creciente que preocupa a la sociedad y que ahora encuentra en este fallo una respuesta concreta.