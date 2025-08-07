Condenan a un hombre en Venado Tuerto por torturar y matar a una perra galga

Allanamiento en San Gregorio por apuestas clandestinas a carreras de caballos
Secuestraron dinero, dispositivos y documentación vinculada a las apuestas ilegales. Hay una persona imputada.
Santiago Caro fue sentenciado a un año y medio de prisión condicional por maltrato animal y tenencia ilegal de armas, tras difundir en redes un video de extrema crueldad.Policiales Hace 2 horasSOFIA ZANOTTI
La Justicia de Venado Tuerto condenó a Patricio Santiago Caro, de 31 años, por los delitos de maltrato animal y tenencia ilegítima de armas de fuego, en el marco de un aberrante caso que generó conmoción en la comunidad. El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2024 en la zona rural de la ciudad, cuando el acusado torturó a una perra galga hasta provocarle la muerte, filmó la secuencia y la publicó en sus redes sociales.
El fiscal Iván Raposo llevó adelante la investigación, que incluyó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se hallaron los restos del animal, un rifle de aire comprimido modificado para disparar municiones calibre .22, cartuchos de distintos calibres, cuchillos con sangre, y teléfonos celulares que permitieron reconstruir los hechos.
En ese operativo también se constató el deplorable estado del lugar y se rescataron siete perros y dos gatos en condiciones de abandono, con intervención del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA).
El juicio concluyó con una condena de un año y seis meses de prisión condicional, homologada por el juez Leandro Martín en un acuerdo de juicio abreviado. Caro no irá a prisión, pero deberá cumplir una serie de pautas estrictas, como someterse a tratamiento psicológico, no poseer animales domésticos durante el plazo de la condena y realizar controles periódicos de bienestar animal.
El caso sienta un precedente importante en materia judicial contra el maltrato animal, una problemática creciente que preocupa a la sociedad y que ahora encuentra en este fallo una respuesta concreta.
Secuestraron dinero, dispositivos y documentación vinculada a las apuestas ilegales. Hay una persona imputada.
Diego Matías Galván recibió una pena de 18 meses de prisión efectiva tras ser hallado con una motocicleta robada en un operativo policial.
La policía recuperó objetos robados y busca a un menor prófugo tras un asalto en banda ocurrido en calle Strenitz.
El acusado continuará detenido mientras avanza la causa judicial por el crimen que conmovió a Sancti Spíritu. El caso se encamina a juicio.
El hecho ocurrió en Venado Tuerto, donde un joven intentó sustraer un teléfono desde la reja de un kiosco. La hija de la comerciante lo persiguió en moto, recuperó el dispositivo y facilitó su detención.
Una mujer detectó el hecho por las cámaras de seguridad de su casa y alertó a la policía. Los jóvenes aprehendidos son vecinos de la víctima.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.