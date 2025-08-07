Allanamiento en San Gregorio por apuestas clandestinas a carreras de caballos

En el marco de una causa por juego clandestino, personal de la Unidad Operativa del Departamento de Investigaciones Complejas (PDI) de Rufino, bajo directivas del fiscal Mauro Menéndez, llevó a cabo un allanamiento en la localidad de San Gregorio. La intervención se realizó el miércoles 6 de agosto por la tarde en el bar “El Fortín”, donde se sospechaba que se realizaban apuestas ilegales a carreras de caballos.



El operativo se concretó luego de una investigación iniciada el pasado 17 de junio, tras recibirse información sobre actividades irregulares en ese establecimiento. Según pudo establecer la PDI, las reuniones para apostar ocurrían principalmente a partir de las 18:00, coincidiendo con transmisiones del Hipódromo de San Isidro. En el procedimiento, se encontraron unas 12 personas participando en dichas actividades, junto a la encargada del bar.



Durante la requisa se secuestraron $296.400 en efectivo, una televisión, un CPU, una ticketera, cuadernos con anotaciones y un teléfono celular, todos elementos presuntamente utilizados para la organización de las apuestas.

El fiscal dispuso la formación de causa contra la mujer responsable del local, quien fue trasladada a la sede de la Comisaría 15ª de San Gregorio. En el operativo también colaboró personal de PDI Venado Tuerto y efectivos de la comisaría local.