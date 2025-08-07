Condenaron a un joven por encubrir el robo de una moto en Venado Tuerto

En el marco de un juicio abreviado, el joven Diego Matías Galván, de 23 años, fue condenado a 18 meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento. La resolución fue dictada por el Tribunal Penal de la Tercera Circunscripción Judicial, con base en la investigación del fiscal Iván Raposo.

El hecho se remonta a junio de 2019, cuando Rocío V. denunció el robo de su motocicleta Motomel Blitz 110cc en la localidad de Melincué. La búsqueda se extendió a varias ciudades del sur santafesino hasta que, el 6 de abril de 2025, la moto fue localizada durante un control policial en Azcuénaga y Valdez, en la ciudad de Venado Tuerto.

Durante ese procedimiento, efectivos policiales interceptaron a dos hombres que caminaban con el rodado. Al corroborar los datos, constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente. Uno de los detenidos era Galván, quien no logró justificar la posesión del motovehículo. Además, se le incautaron un celular y una billetera con dinero en efectivo.

El fiscal Raposo argumentó que Galván tenía conocimiento del origen ilícito del rodado y solicitó la pena de 18 meses de prisión efectiva, considerada proporcional a la conducta imputada. La defensa, a cargo de la abogada Silvia Cecilia Couselo, aceptó la vía del procedimiento abreviado, que permitió una resolución ágil del proceso judicial.