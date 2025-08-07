Moria Casán expuso a Galmarini en TV y reveló por qué no tienen sexo

La actriz y vedette Moria Casán volvió a dar que hablar durante su participación en el programa Otro día perdido, emitido por El Trece y conducido por Mario Pergolini. Con su estilo sin filtro y su característico humor, la artista de 78 años compartió anécdotas íntimas sobre su vida en pareja con el exfuncionario Fernando “Pato” Galmarini.

“¡Nada que me guste más que comer, nada!”, declaró Moria al comenzar la entrevista, en una charla que transitó entre la cocina, la sensualidad y sus vínculos personales. Cuando el conductor le preguntó si le parecía atractivo que un hombre le cocinara, la respuesta fue tajante: “Galmarini no me cocina nada”.

La declaración que más impacto causó fue la referida a la intimidad con su pareja. “En vez de tomarse un Viagra, se toma un Somit”, dijo entre risas, en alusión a un medicamento para dormir, lo que provocó la risa de todos en el estudio.

Pese al tono humorístico, Casán también tuvo palabras más profundas sobre su relación, que ya lleva casi cuatro años. “El amor que te da bienestar, el buen amor, ese que no te da sobresaltos… Ese es el que llega en la adultez extrema”, expresó, en un mensaje que combinó reflexión con su habitual estilo provocador.

La diva también habló sobre sus matrimonios pasados y su experiencia personal, en una entrevista que fue ampliamente comentada en redes sociales.