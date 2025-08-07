Juicio en Salta por red narco carcelaria: declararon dos altos directivos penitenciarios

Tres volcanes en alerta amarilla en Mendoza por actividad sísmica y térmica
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
La ex directora del Servicio Penitenciario y el jefe de Inteligencia declararon en el juicio por una red narco integrada por internos, personal y familiares.SociedadHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
Salta – En el marco del juicio que investiga el funcionamiento de una red narcocriminal operativa desde el interior del Penal de Villa Las Rosas, este miércoles declararon dos figuras clave del Servicio Penitenciario de Salta: la ex directora general Carina del Valle Torres y el director de Inteligencia, Reynaldo Herrera.
Ambos testigos prestaron declaración ante el tribunal que juzga a 20 personas —entre ellas agentes penitenciarios, reclusos y familiares— acusadas de integrar una organización delictiva dedicada al ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al penal.
Torres, quien ocupó la dirección general entre abril de 2022 y junio de 2024, relató que al poco tiempo de asumir fue alertada sobre irregularidades cometidas durante la gestión anterior, como el otorgamiento de beneficios penitenciarios sin documentación respaldatoria ni intervención de los organismos correspondientes. También mencionó versiones sobre el ingreso irregular de alimentos mediante delivery para internos, hecho vinculado a uno de los acusados, el jefe de pabellón Francisco Arturo Bisceglia.
La ex funcionaria afirmó que detectó intentos de ingreso de drogas y teléfonos por parte de internos, personal penitenciario y visitas. En consecuencia, presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), lo que desencadenó una investigación del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, Herrera, a cargo del área de Inteligencia, confirmó los hechos señalados por Torres y aportó un dato adicional: la existencia de un video donde se observa el ingreso de un repartidor de pizzas al penal, supuestamente a pedido del jefe de pabellón, quien luego habría facilitado su entrega a un interno.
Ambos testimonios reforzaron la hipótesis fiscal sobre la existencia de una organización con roles definidos, que operaba en complicidad con miembros del servicio y personas externas. El juicio continuará este jueves con nuevas declaraciones.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
Tenían conflictos desde hace años. La víctima falleció tras recibir un disparo en la cabeza y el agresor fue detenido. Investigan las causas del ataque.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Gendarmería interceptó un camión en Cañuelas con más de 2.000 ampollas de morfina y frascos de remifentanilo sin documentación. El conductor quedó detenido.
Dos trabajadores resultaron gravemente heridos tras la explosión de un tubo de oxígeno en una metalúrgica del sur de Tostado. Ambos están internados en estado crítico en Santa Fe capital.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.