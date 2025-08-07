Juicio en Salta por red narco carcelaria: declararon dos altos directivos penitenciarios

Salta – En el marco del juicio que investiga el funcionamiento de una red narcocriminal operativa desde el interior del Penal de Villa Las Rosas, este miércoles declararon dos figuras clave del Servicio Penitenciario de Salta: la ex directora general Carina del Valle Torres y el director de Inteligencia, Reynaldo Herrera.

Ambos testigos prestaron declaración ante el tribunal que juzga a 20 personas —entre ellas agentes penitenciarios, reclusos y familiares— acusadas de integrar una organización delictiva dedicada al ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al penal.

Torres, quien ocupó la dirección general entre abril de 2022 y junio de 2024, relató que al poco tiempo de asumir fue alertada sobre irregularidades cometidas durante la gestión anterior, como el otorgamiento de beneficios penitenciarios sin documentación respaldatoria ni intervención de los organismos correspondientes. También mencionó versiones sobre el ingreso irregular de alimentos mediante delivery para internos, hecho vinculado a uno de los acusados, el jefe de pabellón Francisco Arturo Bisceglia.

La ex funcionaria afirmó que detectó intentos de ingreso de drogas y teléfonos por parte de internos, personal penitenciario y visitas. En consecuencia, presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), lo que desencadenó una investigación del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, Herrera, a cargo del área de Inteligencia, confirmó los hechos señalados por Torres y aportó un dato adicional: la existencia de un video donde se observa el ingreso de un repartidor de pizzas al penal, supuestamente a pedido del jefe de pabellón, quien luego habría facilitado su entrega a un interno.

Ambos testimonios reforzaron la hipótesis fiscal sobre la existencia de una organización con roles definidos, que operaba en complicidad con miembros del servicio y personas externas. El juicio continuará este jueves con nuevas declaraciones.