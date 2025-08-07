Chapuy celebra el Día del Niño con una jornada llena de juegos, música y sorpresas

Cuatro familias de Sancti Spíritu firmaron las escrituras de sus viviendas
El evento será este domingo 10 de agosto en el Polideportivo Comunal. Habrá castillos inflables, shows en vivo, torta, chocolate y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita.
La localidad de Chapuy se prepara para celebrar a lo grande el Día del Niño este domingo 10 de agosto, con una propuesta cargada de alegría, juegos y actividades pensadas para toda la familia. La jornada se desarrollará a partir de las 14 horas en el Polideportivo Comunal, y contará con entrada libre y gratuita.
El evento incluirá juegos recreativos, castillos inflables y la destacada presentación en vivo del espectáculo infantil “Calabaza, Zapallita y Batata”, una propuesta musical y humorística que promete entretener tanto a los chicos como a los adultos.
Además, se compartirá la tradicional torta y chocolate caliente, por lo que desde la organización se recomienda a los asistentes llevar su propia taza. A lo largo de la tarde, también habrá sorpresas para los más pequeños, con la intención de hacer de este día una experiencia inolvidable.
La celebración busca fomentar los vínculos comunitarios y ofrecer un espacio de encuentro para que las familias disfruten juntas de un ambiente festivo. Desde la organización esperan una gran participación de vecinos y vecinas, no solo de Chapuy, sino también de localidades cercanas.
La localidad recibió equipamiento en Santa Fe para fortalecer su plan de gestión de residuos y crear nuevos puntos verdes.
La intervención mejora el escurrimiento del agua, embellece el acceso al pueblo y prepara el terreno para futuras obras.
La Comuna inició una obra clave para pavimentar un tramo dañado por trabajos previos de infraestructura.
Se completó la obra de iluminación en un sector clave de circulación diaria, mejorando la seguridad vial gracias a gestiones comunales ante Vialidad Provincial.
Una camioneta, un auto y un camión colisionaron este miércoles cerca del Aeródromo de Venado Tuerto. Los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de pago único se abonan hoy según el cronograma oficial de ANSES, con nuevos montos tras el último incremento.
La Municipalidad informó que la circulación está interrumpida por tareas de remoción de ejemplares en mal estado. Piden no transitar por la zona.
El arquero de Independiente y su pareja se expresaron en redes contra la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad. “No es una cuestión política, es humanidad”, afirmaron.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.