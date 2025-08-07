Chapuy celebra el Día del Niño con una jornada llena de juegos, música y sorpresas

La localidad de Chapuy se prepara para celebrar a lo grande el Día del Niño este domingo 10 de agosto, con una propuesta cargada de alegría, juegos y actividades pensadas para toda la familia. La jornada se desarrollará a partir de las 14 horas en el Polideportivo Comunal, y contará con entrada libre y gratuita.

El evento incluirá juegos recreativos, castillos inflables y la destacada presentación en vivo del espectáculo infantil “Calabaza, Zapallita y Batata”, una propuesta musical y humorística que promete entretener tanto a los chicos como a los adultos.

Además, se compartirá la tradicional torta y chocolate caliente, por lo que desde la organización se recomienda a los asistentes llevar su propia taza. A lo largo de la tarde, también habrá sorpresas para los más pequeños, con la intención de hacer de este día una experiencia inolvidable.

La celebración busca fomentar los vínculos comunitarios y ofrecer un espacio de encuentro para que las familias disfruten juntas de un ambiente festivo. Desde la organización esperan una gran participación de vecinos y vecinas, no solo de Chapuy, sino también de localidades cercanas.