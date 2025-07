El presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina Milei, actual secretaria General de la Presidencia, presentaron sus declaraciones juradas de bienes correspondientes al período fiscal 2024 ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según los datos publicados, Javier Milei informó un patrimonio total de $206.046.375, lo que representa un incremento de $80.405.484 en relación con su declaración anterior, que cerró en diciembre de 2023 con $125.650.891.

El jefe de Estado no incorporó nuevos inmuebles durante el último año, manteniendo su propiedad de 100 m² en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, este bien se revalorizó significativamente, pasando de $13.657.100 a $38.419.071. También declaró US$20.000 en efectivo, valuados en pesos en $20.580.000, y US$65.542 depositados en cuentas bancarias nacionales, equivalentes a $67.443.222. Además, informó la tenencia de dos vehículos por un valor total de $36.427.800 y aseguró no poseer deudas.

Por su parte, Karina Milei declaró un patrimonio de $11.401.021, casi tres veces más que en el ejercicio anterior, donde había informado bienes por $3.548.270. El crecimiento se atribuye principalmente a la revalorización de un departamento de 150 m² en Capital Federal, que pasó de $1.833.559 a $3.992.825. La funcionaria no declaró ahorros en dólares, pero sí una caja de ahorro con $4.260.081 y un crédito impositivo de más de $2,4 millones.

Estas presentaciones son obligatorias y anuales para todos los funcionarios públicos, senadores y diputados, como mecanismo de control patrimonial y transparencia.