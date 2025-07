El Gobierno nacional resolvió postergar por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses la puesta en marcha del nuevo Sistema Penal Acusatorio en los tribunales federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue adoptada tras los reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre dificultades para abordar investigaciones complejas en esta jurisdicción bajo las nuevas reglas procesales.

Pese a la prórroga, existe consenso institucional sobre la necesidad de avanzar con la reforma. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal y las Defensorías coinciden en la implementación del sistema acusatorio. En ese sentido, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha mantenido encuentros periódicos con los representantes de cada organismo para garantizar la transición.

No obstante, diversos sectores advirtieron que la voluntad política no es suficiente si no se acompaña con financiamiento y estructura adecuados para adaptar el funcionamiento judicial a las nuevas exigencias del modelo acusatorio.

Desde el Ejecutivo, remarcaron que “la transformación cultural iniciada es irreversible”, y que el sistema judicial penal federal ya dispone de recursos para la puesta en marcha del nuevo esquema. Además, subrayaron que “la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”.

El nuevo sistema implica una profunda modificación en el proceso penal federal: otorga mayor protagonismo al fiscal como responsable de la investigación, promueve la oralidad de los juicios y busca agilizar las causas judiciales. Cabe señalar que los tribunales federales de CABA son los encargados de causas de alto impacto institucional, como delitos de corrupción, lesa humanidad, narcotráfico, evasión, trata de personas, lavado de dinero, contrabando y delitos contra la administración pública y la libertad de expresión, entre otros.