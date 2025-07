Este martes, senadores nacionales del Frente de Todos presentaron una nota formal dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, solicitando que se regulen y coordinen los ingresos y permanencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en el ámbito legislativo.

La carta fue firmada por los legisladores Oscar Parrilli, Silvia Sapag, María Eugenia Duré, Gerardo Montenegro, Antonio Rodas, Cristina López, Carlos Linares y Sergio Leavy, quienes expresaron que la presencia de personal de seguridad en el recinto —provenientes de la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria— “se intensifica de manera exponencial” durante operativos especiales, generando alteraciones en la dinámica de trabajo.

El documento reclama que el uso de los espacios comunes, especialmente los sanitarios, sea “limitado a lo estrictamente necesario y de manera coordinada”, para no interferir en las tareas cotidianas del personal legislativo ni de los senadores.

La respuesta no tardó en llegar. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, criticó el planteo a través de sus redes sociales: “Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”, escribió.

El cruce pone nuevamente en debate la convivencia institucional entre el Ejecutivo y sectores de la oposición en el Congreso, en medio de un clima político marcado por tensiones recurrentes.