Pampita y Martín Pepa se separaron tras nueve meses de relación

Carolina “Pampita” Ardohaín vuelve a estar soltera. La modelo y conductora habría terminado su relación con Martín Pepa, empresario vinculado al mundo del polo, con quien mantenía un vínculo desde octubre de 2024. La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa “Mujeres Argentinas”.



La ruptura se habría concretado entre el jueves 17 y el viernes 18 de julio, a través de una conversación telefónica, y por decisión de Pepa, quien trabaja en Estados Unidos. Según Méndez, no hubo terceros en discordia, sino que fue la distancia el factor determinante. “Él ya estaría haciendo vida de soltero”, añadió.

Pampa había viajado recientemente a Nueva York para visitar a Pepa, que reside en Los Hamptons por motivos laborales, donde se desempeña en la industria del polo al servicio de un magnate llamado James Parker.



La relación se mantuvo principalmente a la distancia, ya que él no podía abandonar su trabajo en el exterior, y Pampita no quería alejarse por períodos prolongados de sus hijos. Hace apenas unos días, surgieron rumores de compromiso por una foto donde se la vio con un llamativo anillo, pero todo indica que no tenía relación con una boda.

Actualmente, Pampita se encuentra en La Patagonia junto a sus hijos, retomando su agenda personal.