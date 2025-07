Moria Casán volvió a la mesa de Mirtha y cerraron la pelea con risas en vivo

Este sábado por la noche, la pantalla chica fue testigo de un momento icónico: Moria Casán volvió al programa de Mirtha Legrand y, con un gesto en vivo, ambas figuras sellaron la paz. El reencuentro se dio tras varios meses de distanciamiento mediático, declaraciones cruzadas y críticas por parte de "La One", quien en varias oportunidades había asegurado que no volvería a la "mesaza".

La tensión se diluyó rápidamente cuando, durante la cena televisada, Moria lanzó un chiste sobre la elección de invitados. "¿Y a quién elegiste primero?", preguntó divertida. La respuesta de Mirtha, señalándola con el pulgar y entre risas, fue contundente: "A vos". El público en el estudio acompañó el momento con aplausos y carcajadas.

La reconciliación no pasó desapercibida. Durante los últimos meses, Moria había dicho que el ciclo de Mirtha estaba "cumplido", y tras un cruce con Ricardo Darín había afirmado: “No hay que ir a la mesa de Mirtha porque te hace pasarla mal”. Incluso había ironizado: “Ya no tengo más que contarle… me tiene que contar ella a mí”.

Pese a esos antecedentes, la emisión dejó en claro que las diferencias quedaron atrás. Entre risas, complicidad y una cena compartida, dos de las divas más emblemáticas de la televisión argentina demostraron que, a veces, una buena charla en vivo puede más que cualquier declaración pasada.