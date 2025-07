Yanina Latorre habló sobre los rumores de infidelidad de Diego y fue contundente: “Nos une un proyecto de vida”

Yanina Latorre rompió el silencio en el programa LAM tras la difusión de rumores que vinculan nuevamente a su marido, Diego Latorre, con una presunta infidelidad. La panelista fue directa y aclaró que no siente que haya algo que reprochar en su vínculo con el exfutbolista.

Según contó, la periodista Fernanda Iglesias intentó hacerle llegar un audio de la supuesta amante de Latorre, lo cual generó el malestar público de Yanina. "Sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima la dejaron", lanzó sin filtros. “Le va a venir el karma, porque disfruta de esto”, añadió sobre Iglesias.

Consultada por Ángel de Brito, Yanina explicó la naturaleza de su relación con Diego: “Tenemos 31 años juntos, esto es compañerismo. No es una pareja abierta, pero sí con respeto y libertad. Él no me controla, yo no lo controlo. Vivimos juntos porque nos gusta, nos unen nuestros hijos y el proyecto de vida”.

También reveló que no habló con su marido sobre la supuesta infidelidad ni considera que deba hacerlo. "No me afecta ni me interpela. Lo que me preocupa es que mis hijos sufran, o que mi mamá, de 85 años, se angustie creyendo que estoy mal", expresó.

En Sálvese Quien Pueda, fue más punzante aún: "Yo elijo mi familia, eso es lo único que me importa. Hace 31 años que estamos juntos y eso es lo que armamos. No soy celosa, soy independiente, y nadie tiene derecho a destruir lo que construimos".

Con un mensaje final, Latorre dejó en claro que no permitirá que terceros afecten su vida: “La vida patética que tenés que tener para disfrutar del dolor de los demás. No es el caso, chicos, quédense tranquilos”.