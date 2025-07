La senadora nacional Carolina Losada salió a aclarar públicamente su posición luego de la votación en el Senado que aprobó una serie de medidas previsionales y reactivó la tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. En declaraciones a la radio Rivadavia AM 630, la legisladora radical sostuvo que su voto fue un “gesto testimonial” con el objetivo de “visibilizar una situación dramática”, en relación a los ingresos de los jubilados y la crisis del sistema de discapacidad.

Losada enfatizó que su bloque no acompañó la totalidad del proyecto impulsado por el kirchnerismo, aunque sí apoyó dos puntos específicos: una recomposición del 7,2% para jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad. “No votamos lo mismo que el kirchnerismo. Ellos ya tenían los votos para imponer su proyecto. No acompañamos la moratoria ni los aumentos del bono, ni otros artículos que hacen un agujero fiscal real”, subrayó.

La senadora reveló que hasta último momento intentaron acordar con el oficialismo para evitar una votación que, sabían, desembocaría en un veto presidencial. “Hasta minutos antes de que se abra la sesión, tratamos de lograr una convocatoria a la comisión de Presupuesto. Si eso pasaba, no sesionábamos. Pero no hubo voluntad de acordar y ya estaba todo definido”, aseguró.

Con respecto a la crítica situación de los sectores más vulnerables, Losada fue tajante: “Con 300 mil pesos no se puede vivir”. En ese sentido, remarcó que si bien acompaña el rumbo general del Gobierno, existen urgencias sociales que no pueden esperar a los resultados de un plan económico de largo plazo. “El gobierno está haciendo muchas cosas bien, pero no podemos mirar para otro lado mientras los jubilados cobran cifras miserables y los prestadores de discapacidad están al borde del colapso”, señaló.

Además, valoró el discurso del senador Luis Juez, quien, conmovido, habló en representación de su hija con discapacidad. “Luis fue la voz de miles que no están siendo escuchados. Los prestadores trabajan con amor, muchas veces poniendo plata de su bolsillo, y están ahogados por la burocracia de las obras sociales”, denunció.

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de que el Congreso insista con la ley y rechace el veto del Ejecutivo, Losada advirtió sobre la falta de diálogo por parte del presidente. “El presidente cree que ceder es mostrar debilidad. Pero gobernar también es dialogar, incluso con aliados que han sido clave para aprobar muchas leyes”, concluyó. Y remató: “No estamos para dinamitar el equilibrio fiscal. Estamos para decir ‘acá hay una urgencia’. Esto no se soluciona solo con planillas de Excel”.