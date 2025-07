Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica y mantener restricciones de visitas

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener las restricciones impuestas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria, tras ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los pedidos presentados por la defensa para flexibilizar el régimen de cumplimiento. La decisión implica que seguirá vigente el uso de tobillera electrónica para su monitoreo y que las visitas a su domicilio deben contar con autorización judicial, salvo las incluidas en una nómina previamente aprobada.

Durante una audiencia pública, el fiscal general Mario Villar desistió de su recurso para revocar la prisión domiciliaria al considerar que la ex mandataria cumple adecuadamente con las condiciones impuestas. Sin embargo, los jueces Hornos y Barroetaveña destacaron la necesidad de mantener un control judicial riguroso, en consonancia con la gravedad institucional de los hechos y la equidad ante la ley. Borinsky votó en disidencia parcial al considerar que la tobillera no era necesaria dado que la ex presidenta cuenta con custodia permanente.

La resolución del máximo tribunal penal señala que el monitoreo electrónico y el régimen de visitas no vulneran sus derechos, sino que son medidas legales y razonables previstas por la Ley de Ejecución Penal, en resguardo del cumplimiento efectivo de la condena.

El domicilio de cumplimiento de la pena seguirá siendo el actual, en San José 1111, CABA, y cualquier cambio deberá ser solicitado ante la Justicia. Asimismo, se aclaró que el uso del espacio público en la zona no es competencia del fuero penal sino del Gobierno porteño.