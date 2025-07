Misteriosa muerte en Berisso: hallan a un hombre desnudo y con quemaduras en su vivienda

Hallazgo conmocionante en calle 156: investigan la muerte de un hombre con quemaduras

Un trágico y desconcertante episodio sacude a la comunidad de Berisso. Miguel Ángel Lencina, de 51 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda ubicada en calle 156, entre 12 y 13. El cuerpo presentaba quemaduras y se encontraba completamente desnudo, lo que generó un fuerte despliegue policial e inició una investigación por “averiguación de causales de muerte”.

El hallazgo fue realizado por un familiar que, al observar desde una ventana, vio el cuerpo tirado en el suelo. De inmediato se dio aviso a la Policía, que al llegar encontró la casa cerrada y sin signos de violencia en el exterior. Los efectivos ingresaron por una puerta lateral y constataron la presencia del cadáver.

Peritos de la Policía Científica, personal del gabinete de Homicidios y representantes del Ministerio Público Fiscal trabajaron en el lugar para intentar reconstruir las circunstancias del hecho. Aunque no se ha establecido una hipótesis firme, las quemaduras en el cuerpo de la víctima podrían indicar un accidente doméstico. No obstante, la posibilidad de la intervención de un tercero no está descartada.

El caso sigue bajo investigación y no hay personas detenidas al momento. La Justicia intenta determinar cómo se originó el fuego y si hubo participación de otra persona en el hecho.