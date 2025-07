Este jueves, en medio de una sesión extraordinaria en el Senado impulsada por bloques opositores, se evidenció una feroz interna dentro del oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un fuerte mensaje dirigido a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, instándola a abandonar el recinto.

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país”, publicó Bullrich en su cuenta oficial de X (ex Twitter), marcando un duro posicionamiento frente a la presencia de Villarruel en la sesión.

La reunión en el Senado fue convocada por legisladores de Unión por la Patria, bloques provinciales, una senadora del PRO y parte del radicalismo. El objetivo fue tratar iniciativas vinculadas a aumentos de haberes jubilatorios, emergencia en universidades y temas fiscales como la coparticipación del impuesto al combustible.

El mensaje de Bullrich profundiza las tensiones internas en el Gobierno y deja en evidencia los desacuerdos sobre la estrategia parlamentaria y la relación con sectores de la oposición.