Ximena Capristo criticó duramente a Luciana Elbusto tras su salida de LAM

La polémica se encendió en el mundo del espectáculo luego de que Ximena Capristo realizara declaraciones sin filtro sobre Luciana Elbusto, recientemente desvinculada del programa LAM (América TV). La ex “angelita” había estado en el ciclo durante dos meses, en medio del escándalo mediático por su supuesto vínculo con Diego Brancatelli.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre informó que el contrato de Elbusto había finalizado. Entonces, Capristo, panelista de Sálvese quien pueda (SQP), comentó tajante: "No le daba para ser angelita, no tenía trayectoria".

Consultada luego por un móvil de Infama, Capristo reafirmó sus dichos y fue aún más categórica: “Me pagan por opinar, yo no quiero que nadie se quede sin trabajo, pero a mí la gente zorra no me gusta. Si mantuviste tantos años una infidelidad, no me gusta esa clase de mujeres. Me pongo en el lugar de Cecilia”, en referencia a la esposa de Brancatelli, Cecilia Insinga.

Desde el estudio, Luciana Elbusto respondió sin confrontar directamente: “No entiendo de dónde viene tanto enojo. Yo nunca le falté el respeto a Ximena. Tal vez le molesta que me hayan preguntado si hablé con Conti y yo dije que no”.

Respecto a su desvinculación de LAM, la periodista reconoció: “Entiendo que mi trabajo quizá no era funcional para el programa”. Así, con tensión en el aire, la interna entre ambas figuras sigue sumando capítulos.