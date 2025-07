Sabrina Rojas lanzó un mensaje indirecto a Luciano Castro tras el cumpleaños de su hija

Sabrina Rojas, actriz y conductora del programa Pasó en América, realizó una significativa publicación en sus redes sociales al celebrar el cumpleaños número 12 de su hija Esperanza. Durante la celebración, que contó con una fiesta especial, Rojas compartió una serie de mensajes que llamaron la atención por su contenido emocional y por aparentes referencias a su expareja, el actor Luciano Castro, padre de la niña.



En el posteo, Rojas expresó: “Siempre y para siempre. Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, dejando entrever el fuerte vínculo con sus hijos.



Más adelante, subrayó su compromiso como madre: “Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. ¡Las personas eligen, yo los elijo siempre!”.

Sin nombrar directamente a Castro, Rojas apuntó: “Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella”. También destacó su plenitud personal actual: “Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida”.

La relación entre Rojas y Castro, que fue durante años una de las más mediáticas del espectáculo argentino, volvió a estar en el centro de la escena con estas declaraciones que muchos interpretaron como una crítica velada hacia el actor.