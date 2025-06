Guillermo Poli renueva su banca en el Concejo y refuerza su compromiso con los vecinos

Guillermo Poli, actual concejal por el PRO en su localidad, logró ser reelecto y asumirá un nuevo período a partir del 10 de diciembre próximo. Se trata de su primer mandato obtenido bajo su nombre, encabezando una propuesta que logró mantenerse como segunda fuerza en las urnas.

En diálogo con la prensa, Poli expresó su satisfacción por el acompañamiento recibido, aunque también reconoció la baja participación electoral. “Seguramente influyó el descreimiento político, el frío y el cansancio de tantas elecciones. Hay un combo de factores que hizo que mucha gente decidiera no votar”, reflexionó.

Consultado sobre los cambios en el Concejo, valoró la incorporación de Pepe Rolando y lamentó que Noelia no haya podido renovar su banca: “Era una posibilidad que manejábamos. Nosotros fuimos la cara visible del descontento y eso tuvo su impacto. Aun así, felicité a Pepe y me ofrecí a acompañarlo en lo que necesite”.

Poli también analizó las decisiones políticas internas que condicionaron los resultados: “Yo estaba convencido de que una interna fortalecía el espacio. Pero las decisiones vinieron desde arriba y nos tocó acatarlas”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con los vecinos: “Voy a seguir recorriendo la ciudad. La gente me llama para mostrarme cosas y yo me debo a ellos. No me voy a olvidar después de la campaña, como muchas veces ocurre”.