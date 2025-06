Pullaro rechazó el regreso de retenciones al agro: “Es un error gravísimo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó este jueves su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el decreto que desde enero reducía de forma transitoria los Derechos de Exportación (DEX) para productos agropecuarios. De esta forma, a partir del 1 de julio volvería a aplicarse el esquema anterior de retenciones.

“Es un error gravísimo. Es no mirar al interior productivo del país. Los trabajadores rurales reinvierten todo en tecnología y en sus pueblos, no fugan divisas ni especulan con criptomonedas. Si esta política no cambia, el Gobierno nacional estará cometiendo un serio desacierto”, expresó Pullaro en declaraciones públicas.

El mandatario santafesino sostuvo que es necesario avanzar no solo en el sostenimiento de la baja de retenciones, sino en su eliminación definitiva. Además, pidió políticas que acompañen a la industria y protejan el empleo: “La apertura del país debe ser estratégica e inteligente”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, señaló que si las retenciones vuelven a sus niveles anteriores, los productores santafesinos perderán unos 227 millones de dólares en esta campaña 2024/2025, afectando directamente la capacidad de inversión.

“Durante 2024, los productores transfirieron más de 2.000 millones de dólares en retenciones al Estado nacional, sin que esos recursos volvieran en obras o infraestructura. Las consecuencias económicas serán fuertes, no solo para el campo, sino para toda la cadena industrial y exportadora”, detalló Puccini.

El funcionario remarcó la necesidad de brindar certezas al sector agroindustrial: “Se necesita previsibilidad para producir y decidir inversiones. Esperamos que Nación escuche, como lo hizo anteriormente con la Ley Bases”.

Desde el Gobierno santafesino insisten en que la discusión de fondo sobre las retenciones implica repensar el modelo de Estado y cómo se utiliza lo recaudado: “El campo no recibe devoluciones en rutas, trenes, hospitales o conectividad. Ese esfuerzo debe volver en obras concretas”, concluyó Puccini.