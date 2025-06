La salud de la ex de L-Gante: "Estoy medicada de por vida"

La exmujer de L-Gante, Tamara Báez, reveló en sus redes sociales que sus médicos le indicaron que deberá tomar medicación de por vida. Ella comenzó a tener síntomas como hinchazón y cansancio y tras realizárselos estudios correspondientes, le dijeron que padece hipotiroidismo.

“Estoy medicada hace dos meses y de por vida, no me queda otra. Ya me siento mucho más deshinchada de cara”, contó la joven, que mantiene un enfrentamiento legar con el artista por la cuota alimentaria para su hija Jamaica.

“Lo más difícil de vivir con hipotiroidismo son los cambios de humores, nadie nos entiende”, le manifestó una seguidora y ella respondió: "Te juro".

Según contó Tamara Báez, el diagnóstico lo obtuvo después de haber dado a luz a su hija. El hipotiroidismo es muy común, especialmente en mujeres y se controla tomando la medicación correspondiente todas las mañanas. Es importante tener la dosis regulada.