Agenda del Mundial de Clubes 2025: partidos de este miércoles 25 de junio

El Mundial de Clubes 2025, que se disputa en Estados Unidos con la participación de 32 equipos, continúa este miércoles 25 de junio con cuatro partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos. River Plate será uno de los protagonistas en la jornada 12 del certamen.

📍 Partidos del miércoles 25 de junio

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense

🕓 16:00 (ARG)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami

Borussia Dortmund vs. Ulsan HD

🕓 16:00 (ARG)

🏟️ TQL Stadium, Cincinnati

Inter de Milán vs. River Plate

🕙 22:00 (ARG)

🏟️ Lumen Field, Seattle

📺 Telefe, D-Sports, Disney+

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey

🕙 22:00 (ARG)

🏟️ Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

El torneo, que comenzó el 14 de junio, reúne a campeones de distintas confederaciones en un formato inédito que incluye ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

📊 Grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Múnich, Auckland City, Boca, Benfica

Grupo D: Flamengo, Espérance de Tunis, Chelsea, Los Ángeles FC

Grupo E: River, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain, Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Red Bull Salzburgo