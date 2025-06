Se sorteó el tribunal que retomará el juicio por la muerte de Diego Maradona

La designación de los jueces se definió a través de un sorteo con bolillero manual que tuvo lugar en una audiencia en el mediodía de este jueves. Allí estuvieron presentes los fiscales, los abogados defensores de los siete acusados y los representantes legales de los particulares damnificados.

Mientras que los jueces Alberto Gaig y Alejandro Lago integran el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro, el juez Alberto Ortolani pertenece al TOC Nº1 y fue designado como subrogante debido a que la jueza María Coelho no integra la nómina por estar al frente del debate por jurados populares a la enfermera Dahiana Gisela Madrid.

El nuevo juicio por la muerte de Maradona no tiene fecha



Tras el sorteo del órgano de juicio, se deberá confirmar si los jueces designados no intervinieron en alguna presentación vinculada al juicio que se llevó adelante hasta mayo.

Tras esa instancia, si no se presenta ninguna nulidad ni apelación, entonces las partes y los nuevos jueces deberían reunirse en una audiencia preliminar.

Al tratarse de un nuevo juicio, deberán definirse otra vez las pruebas, así como también la lista de testigos. Recién cuando todas las partes estén de acuerdo con esto, se podrá fijar una fecha para comenzar el nuevo debate.

“Yo no creo que el nuevo juicio sea este año. El tribunal sorteado hoy todavía no está firme. Después de esto seguramente se avance con los planteos. La idea no es tirar abajo el juicio, pero sí llegar a la verdad si se respetan las garantías constitucionales”, indicó en diálogo con los medios Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, dijo: “Ahora tenemos que estudiar esta designación. Los jueces tendrán que aceptar y las defensas tendremos que aceptar si estamos de acuerdo con los jueces. Después tendremos que ofrecer pruebas. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito. El Código Procesal Penal de la provincia habla de ‘doble persecución penal’ y eso ameritaría una presentanción de parte nuestra. Algunos defendores ya me dijeron que están evaluando hacer ese planteo”.