La ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó este viernes que se presentará el próximo miércoles 18 de junio en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa “Vialidad”. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), aseguró que su presencia será “para estar a derecho”.

En su publicación, la ex mandataria apuntó contra los miembros de la Corte Suprema, a quienes calificó de “títeres” del poder económico. Además, defendió la solicitud de prisión domiciliaria presentada por sus abogados ante el Tribunal Oral Federal N° 2, explicando que responde a motivos estrictamente vinculados a su seguridad personal e institucional.

“Fui presidenta durante dos períodos y la ley me obliga a contar con custodia de por vida. No puedo prescindir de ella”, señaló. También hizo referencia al intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre de 2022, cuando se desempeñaba como vicepresidenta, durante la etapa final del juicio oral por la mencionada causa.

Cristina Kirchner recordó que ese intento de magnicidio “no se concretó por un milagro” y remarcó que, si bien hay imputados materiales, el Poder Judicial aún no avanzó sobre los presuntos autores intelectuales ni sobre los posibles apoyos económicos.

“Nosotros no somos la derecha mafiosa que evade a la Justicia. El miércoles me presentaré como lo he hecho siempre”, concluyó.