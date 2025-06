El Gobierno nacional trabaja contrarreloj en el rediseño de su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires tras la confirmación de la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner para ocupar cargos públicos. La resolución de la Corte Suprema generó un efecto inmediato en el oficialismo, que ahora debe enfrentar la campaña sin la figura que servía de contraste central para La Libertad Avanza (LLA).



La salida de CFK de la escena electoral bonaerense dejó un vacío simbólico y operativo que obliga al oficialismo a reorganizar sus candidaturas en las ocho secciones electorales del distrito más populoso del país. “Faltan nombres potables”, reconocen desde la cúpula libertaria. Y aunque se muestran confiados, también admiten que la falta de dirigentes con peso propio los lleva a depender más que nunca de aliados del PRO.

En este contexto, el armado electoral volvió a foja cero. Con Karina Milei aún de viaje junto al presidente Javier Milei en Israel, no hay definiciones sobre quiénes encabezarán las listas. Los nombres que habían sido considerados para enfrentar a Cristina, como Nahuel Sotelo, Agustín Romo o el influencer Iñaki Gutiérrez, quedaron en revisión.

Mientras tanto, crece la tensión con el peronismo. En el entorno presidencial reconocen que sin CFK como figura central, el peronismo puede entrar en disputa interna, debilitando la cohesión temporal que se había mostrado con Axel Kicillof, Sergio Massa y los principales referentes sindicales y sociales.

Por ahora, en el oficialismo prefieren evitar una confrontación directa con la ex presidenta, para no avivar reacciones callejeras. Aunque la marcha habitual frente al Congreso se trasladó a la Casa Rosada, aseguran que no buscarán “humillar” a la ex mandataria.