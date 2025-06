Habló la enfermera acusada de matar a 5 bebés: “Soy inocente, jamás les hice nada”

La enfermera Brenda Agüero se declaró hoy inocente, pese a estar señalada como la principal responsable por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Natal de la Ciudad de Córdoba, que conmocionó a la opinión pública entre marzo y junio de 2022.

En el marco de una nueva audiencia, que se llevó a cabo en los Tribunales II de esta ciudad, la mujer negó cualquier responsabilidad en el hecho, que incluyó en aquel momento lesiones a otros trece recién nacidos.

"Pase lo que pase estoy sumamente tranquila", aseveró la enfermera, y agregó que "no es tarea fácil tener que decidir", dirigiéndose a los integrantes del tribunal.

Agüero, quien está detenida en el penal de Bower, expresó que "A esos niños jamás les hice nada. No sé cómo decirlo nuevamente, no sé por cuántas veces. Soy inocente de lo que se me está acusando"

Además, consideró que se trata de "una causa mediática", en su última declaración antes de que el tribunal de a conocer el fallo, que se dará a conocer el miércoles 18 de este mes, y que podría condenarla a cadena perpetua.

"Han escuchado a los abogados, han visto un montón de cosas. Quedó comprobado que eso no fue como dijeron, aquí no hay ninguna asesina serial. Amo a los niños", señaló la mujer, cuyos abogados pidieron la absolución.

La querella, por su parte, solicitó penas de prisión efectiva para todos diez imputados, considerando la gravedad de lo sucedido hace tres años.

Los hechos

Entre marzo y junio de 2022 murieron cinco bebés y otros treces resultaron con heridas diversas, lo que dio origen a un investigación judicial, ante la cantidad de recién nacidos fallecidos en ese corto lapso. Y lo que en un principio parecía un caso de presunta negligencia tuvo otras derivaciones, cuando el Ministerio de Salud de la provincia detectó ese patrón alarmante.

De acuerdo con las autopsias y otros estudios preliminares había indicios de una acción deliberada, ya que se encontraron sustancias no aptas en los cuerpos de las víctimas.

En consecuencia, la justicia provincial dispuso una exhaustiva investigación en la sala neonatal del nosocomio, tras la cual Agüero apareció como la principal sospechosa, pero no la única, ya que también están involucrados médicos, otras enfermeras y personal administrativo.

Entre los acusados se encuentra el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, señalado por presuntas irregularidades en la supervisión del hospital durante su gestión. De todas maneras, renunció a su cargo luego de revelarse lo sucedido en el Neonatal.