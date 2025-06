El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este miércoles a la conmoción política que generó la detención de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena en su contra. La expresidenta había sido oficializada como candidata en la Tercera Sección Electoral, lo que aumentó el impacto de la decisión judicial dentro del Frente de Todos.



En una entrevista con el medio Cenital, Kicillof expresó: “La verdad que acaba de ocurrir. Todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”. Frente a las versiones sobre posibles cambios en el calendario electoral bonaerense, el mandatario fue cauto y aseguró que aún no se ha evaluado esa posibilidad: “Hoy te diría que estamos en otro país. Las elecciones son el día que son, pero estamos todos un poco conmovidos”.

El gobernador, una de las principales figuras del oficialismo, evitó dar definiciones concretas sobre el futuro político del espacio, aunque manifestó su repudio al fallo judicial: “Este fallo es una vergüenza. Es un terremoto político, histórico, judicial. Un cambio de reglas”. También cuestionó la idea de que la detención de la exmandataria pueda generar condiciones favorables para la inversión extranjera.



Consultado sobre un posible indulto a Cristina Kirchner en caso de llegar a la Presidencia, Kicillof no fue concluyente pero sí crítico: “Hubo discusiones de todo tipo sobre ese tema. Lo que creo es que Cristina de ninguna manera tiene que estar presa”.

Las declaraciones de Kicillof se enmarcan en un clima de tensión institucional y política, con múltiples sectores del peronismo y organizaciones sociales manifestando su rechazo a la decisión judicial. El gobernador concluyó afirmando que el escenario actual obliga a un replanteo profundo: “Hay situaciones muy injustas y todo es muy, muy grave”.