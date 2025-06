María Celeste Ponce, diputada nacional por La Libertad Avanza, vivió un momento de profunda significación espiritual en el Río Jordán, donde se bautizó y compartió la experiencia a través de sus redes sociales. “Hoy morí para renacer en Cristo”, escribió la legisladora en un mensaje acompañado por un video de la ceremonia.



Vestida con una túnica blanca, Ponce fue acompañada por los pastores Fer y Marcos Brunet, quienes oficiaron el rito cristiano en una jornada soleada y calma. Durante el bautismo, la diputada expresó su compromiso de fe ante los presentes: “Entrego mi vida a Jesucristo, el único rey”, afirmó. Tras su confesión, fue sumergida en las aguas del Jordán, lugar considerado sagrado por el cristianismo, y recibió la bendición pastoral: “Todo lo que está en el pasado queda en estas aguas. Hoy naces de nuevo”.

En Instagram, Ponce profundizó en el significado personal del acto: “Este no es un rito. Es una tumba y un nacimiento. Me hundí para sepultar el pecado, me levanté para vivir en la luz”. Además, citó versículos bíblicos y concluyó agradeciendo a Jesús por “darle una nueva identidad”.

El Río Jordán, ubicado entre Israel, Jordania y Palestina, es un sitio de peregrinación espiritual reconocido por ser el lugar donde, según los Evangelios, fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Miles de fieles lo visitan cada año para realizar bautismos simbólicos, reforzando su importancia religiosa y turística en la región.