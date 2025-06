Cristina Kirchner habló del fallo que debe sacar la Corte por Vialidad: “Hay que estar atentos a que me metan presa”

Este sábado por la tarde, Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto del Partido Justicialista en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, en respaldo a la candidatura a gobernador del intendente local Martín Ascúa. Durante su discurso, la exmandataria se refirió al inminente fallo de la Corte Suprema por la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa”, lanzó.

La exvicepresidenta relacionó esa posible decisión judicial con su reciente anuncio como candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires. “Hace una semana anuncié mi candidatura y se desataron los demonios”, dijo, y desafió: “¿Por qué no compiten y ganan? Mirá cómo tiemblo”.

En otro tramo de su discurso, Fernández de Kirchner recordó el intento de atentado sufrido en 2022 y sostuvo: “Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”. También criticó a los medios de comunicación y a sectores del Poder Judicial, a los que acusó de montar una persecución en su contra.

Además, la expresidenta arremetió contra el presidente Javier Milei y su propuesta de blanqueo de capitales en dólares: “Tu problema no es que no haya plata, es que no hay dólares, y los del colchón no te los van a dar”.

Durante el acto, Cristina Kirchner estuvo acompañada por dirigentes locales y militantes que corearon consignas a su favor. Ascúa, el candidato del PJ en Corrientes, pronunció un discurso enérgico en defensa de la exmandataria y lanzó fuertes críticas al oficialismo nacional.

La jornada cerró con referencias al caso Loan, el niño desaparecido en Corrientes en 2024, y con un mensaje final cargado de simbología: “Nadie se salva solo… ¡Supongo que todos miraron El Eternauta!”, concluyó Cristina Kirchner ante una multitud.