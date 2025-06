Trasladaron a Fabián Rossi y otros cuatro condenados de la "Ruta del dinero K" a la cárcel de Marcos Paz

Fabián Rossi, ex marido de Iliana Calabró y ex apoderado de la financiera SGI —conocida como "La Rosadita"—, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Marcos Paz junto a otros cuatro condenados por la causa conocida como “Ruta del dinero K”. El operativo se realizó luego de que permanecieran en una dependencia transitoria de la Policía Federal desde el lunes pasado.

La decisión fue autorizada por el juez del Tribunal Oral Federal N° 4, Néstor Costabel, hasta tanto se resuelva si alguno de los implicados accede a un régimen de arresto domiciliario. En el caso de Rossi, su defensa alega motivos de salud para solicitar esa alternativa. La condena en su contra es de 4 años y 6 meses de prisión, y hasta ahora no había cumplido tiempo efectivo en prisión.

Los otros trasladados son Juan De Rasis, ex empleado bancario implicado en maniobras de lavado; César Fernández, ex empleado de SGI; el empresario Carlos Molinari; y Eduardo Castro, de 79 años. En tanto, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, permanece internado por razones de salud y aún no fue enviado al penal.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de queja directa presentados por las defensas contra las condenas dictadas en el juicio oral, incluyendo la del empresario Lázaro Báez, quien recibió una pena de 10 años de prisión. Báez actualmente cumple arresto domiciliario por otra causa, pero la fiscalía ya solicitó que se le revoque ese beneficio y sea trasladado también a una cárcel común.

Las penas impuestas van desde los 3 años y medio hasta los 10 años de prisión, todas vinculadas a delitos de lavado de activos cometidos a través de maniobras financieras irregulares detectadas en la financiera SGI, centro neurálgico de la investigación.