Escándalo en Inteligencia: detienen nuevamente a un exagente por vínculos con Los Monos

Un exagente de inteligencia de Rosario, identificado como “Señor J”, fue detenido nuevamente tras una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El espía, investigado por haber filtrado información sensible al ex policía Juan José Raffo, se presentó voluntariamente en los Tribunales Federales acompañado por su abogado, con el objetivo de demostrar que no pretende eludir a la Justicia ni entorpecer la causa.

Raffo fue condenado en 2018 por integrar la banda narcocriminal Los Monos y recientemente fue arrestado en Buenos Aires en el marco de un nuevo operativo. De acuerdo con la investigación, “Señor J” le habría brindado información sobre seguimientos y causas judiciales que afectaban a la célula de Los Monos que opera en Villa Gobernador Gálvez, liderada por Leandro “Pollo” Vinardi, preso en Ezeiza y señalado como uno de los principales laderos de Ariel “Guille” Cantero.

La causa está a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario y de la Procunar, y expone una estructura criminal que operaba en diversas localidades del sur santafesino. Según los fiscales, Raffo también colaboraba en la adquisición de divisas para financiar la compra de drogas, y mantenía vínculos con otros exmiembros de fuerzas de seguridad y barras bravas del club Newell’s Old Boys.

La excarcelación de “Señor J” había sido otorgada por el juez federal Marcelo Bailaque en 2023, pero revocada por la Cámara de Apelaciones. Los camaristas destacaron la gravedad institucional de los delitos y la implicancia de funcionarios estatales en actividades de narcotráfico. Además, en el celular del exespía se hallaron documentos vinculados a cargamentos de droga en la Terminal Puerto Rosario, sin que tuviera asignación formal en esas investigaciones.

A pesar de que la defensa aún puede presentar un recurso extraordinario federal, la detención ya fue efectiva y se suma a una extensa trama de corrupción y narcotráfico que involucra a exagentes, policías exonerados, barras bravas y hasta exfiscales provinciales.