Finalizó la investigación por el Caso Loan y piden la elevación a juicio

A casi un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes, los fiscales a cargo del caso solicitaron la elevación a juicio. La medida fue presentada ante la jueza Cristina Pozzer Penzo y firmada por el fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, junto a Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La causa principal involucra a siete imputados: Laudelina Peña; su esposo Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y su pareja Daniel “Fierrito” Ramírez; la funcionaria María Victoria Caillava; el marino retirado Carlos Pérez; y el excomisario Walter Adrián Maciel. Todos fueron procesados por delitos relacionados con la desaparición del menor.

Los defensores cuentan ahora con un plazo de seis días para presentar oposición a la solicitud. Si no hay objeciones válidas o si estas son rechazadas, el Tribunal Oral Federal interviniente fijará la fecha para el juicio oral.

Además, se definió que los diez procesados en una causa paralela no serán juzgados en un debate separado. Este expediente involucra a Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Esteban Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Leonardo Rubio, Pablo Noguera y Delfina Taborda. Según resolvió el Tribunal, la elevación a juicio parcial no correspondía, ya que aún no estaba completa la investigación sobre el hecho central.

El caso Loan ha generado fuerte repercusión pública y se encamina ahora a una instancia decisiva, en la que se buscará determinar responsabilidades penales por una desaparición que conmovió a todo el país.