El presidente Javier Milei cerró este martes 20 de mayo el encuentro empresarial AmCham Summit 2025, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. En su discurso ante referentes del sector privado, el mandatario promovió el clima de inversión actual y proyectó un futuro de crecimiento sostenido: “Argentina está baratísima y va a subir como pedo de buzo”.

Milei destacó ante los empresarios que el país atraviesa una coyuntura única: “Estamos ante una excelente oportunidad de compra. En 30 años, si se mantienen las reformas, Argentina será una de las potencias mundiales”, sostuvo.

Durante su intervención, el jefe de Estado repasó las medidas económicas adoptadas en los primeros meses de su gestión, centradas en el ajuste fiscal, la apertura de mercados y la desregulación. En ese marco, defendió la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, asegurando que el exceso de normas “mata el rendimiento y el crecimiento económico”.

Además, reivindicó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases aprobada en 2024. Según reveló, este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, le confirmó el ingreso de una empresa minera con una inversión de 2.000 millones de dólares bajo este régimen.

“Necesitamos proteger el derecho de propiedad para cuidar a los ahorristas y al que invierte. El ahorro es la base del crecimiento económico, no el consumo como sostienen los populistas”, insistió Milei. Y agregó: “Liberamos el mercado cambiario y el tipo de cambio no subió. No hay atraso, lo que hay es una mala lectura de la realidad”.

Con su estilo directo y provocador, Milei cerró su exposición instando a los empresarios a “no dejar pasar el tren”: “Este es el momento. La Argentina que viene es una Argentina libre, competitiva y con potencial ilimitado”, concluyó.