Medio millón de santafesinos podría pagar de más en luz y gas si no se registra en el RASE

El diputado provincial Leo Calaianov realizó un fuerte llamado a la ciudadanía para que complete el trámite de inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que permite acceder a descuentos en las tarifas de luz y gas. La fecha límite para realizar el registro es el próximo 31 de mayo, y según detalló el legislador, aún la mitad de los usuarios en Santa Fe no se inscribieron, quedando provisionalmente clasificados como consumidores de ingresos altos (N1), sin subsidios.

“Están habilitados, pero todavía no se anotaron. Esa situación los ubica en el segmento N1, que es para usuarios con altos ingresos. Por eso es importante que ese medio millón de santafesinos que aún no realizó el trámite ingrese a www.argentina.gob.ar/subsidios y se registre para no perder este beneficio”, explicó Calaianov.

El diputado también remarcó que el trámite es gratuito, online y se puede actualizar en cualquier momento si cambian los ingresos o la situación familiar del usuario. Para realizarlo se requiere tener a mano el DNI físico y las boletas de luz y gas.

“Si necesitan ayuda para registrarse, pueden escribirme al 3462 639868 o acercarse a nuestra oficina en Alvear 610, de lunes a viernes de 9 a 12.30”, ofreció Calaianov.

Actualmente, la segmentación de subsidios funciona en tres niveles:

N1: ingresos altos (sin subsidio)

N3: ingresos medios (subsidio parcial)

N2: ingresos bajos (subsidio total)

Desde este mes, todos los usuarios tienen algún tipo de subsidio, según la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, pero el beneficio depende de estar correctamente inscripto en el registro.