Macri cruzó con dureza a Milei: “Alucinación seria y desilusión infinita”

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica al afirmar que existió un supuesto acuerdo entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner para impedir la aprobación de la ley de Ficha Limpia. La acusación, realizada durante una entrevista televisiva, desató una inmediata y contundente respuesta desde el PRO.

La diputada nacional Silvia Lospennato fue una de las primeras en salir al cruce. A través de un video publicado en sus redes sociales, desmintió las declaraciones del mandatario y calificó sus dichos como “una invención conspirativa”. “Ficha Limpia es un proyecto ciudadano que presenté por primera vez en 2016 y que defiendo desde entonces”, recordó.

Además, Lospennato acusó a Milei de “creerse sus propias mentiras” y consideró que “un pacto entre Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años”. “Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad”, sentenció.

El expresidente Mauricio Macri también respondió desde su cuenta de X (ex Twitter). Reprodujo el video de Lospennato y escribió: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.

Las tensiones entre Milei y el PRO se intensifican en medio de una semana clave para la agenda legislativa del Gobierno, que aún no logra avanzar con los proyectos considerados prioritarios. Las acusaciones del presidente parecen haber dejado en evidencia un quiebre político con uno de sus principales aliados en el pasado reciente.